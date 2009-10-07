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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

خدابین:

آزمون و خطا و آثار منفی ناشی از آن در کلانشهر کرج همچنان دارد

آزمون و خطا و آثار منفی ناشی از آن در کلانشهر کرج همچنان دارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: آزمون و خطا و آثار منفی ناشی از آن در کلانشهر کرج همچنان دارد در حالیکه فرصت این امر از مدتها پیش برای ما به پایان رسیده است.

اباذر خدابین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کرج در بسیاری از موارد بارها شاهد آزمون و خطا و دیگر برای این تکرار این امر فرصتی ندارد.

وی ادامه داد: لازم است از تجربه های گذشته درس بگیریم و به جای تکرار خطاها و آزمونهای خود به فکر انجام اقدامات اساسی و بهینه باشیم.

عضو شورای شهر کرج بیان کرد: کلانشهرها از موقعیت خاصی برخوردار هستند و تکرار خطاهای گذشته در آنها می تواند آسیبی جدی برای توسعه و پیشرفت باشد.

خدابین عنوان کرد: البته آزمون و خطا برای همه شهرها و مناطق آسیب به دنبال دارد اما این وضعیت در مورد کلانشهرها حادتر است.

وی خاطرنشان کرد: آزمون و خطا تا یک مرحله خوب است اما پس از آن باید متوقف شود و از مجموع تجارب کسب شده در جهت انجام اقداماتی اساسی و تاثیرگذار بهره بگیریم.

فرصت تکرار اشتباهات گذشته در کرج به پایان رسیده است

خدابین در آخرین بخش سخنان خود نیز اظهار داشت: فرصت تکرار اشتباهات گذشته در کرج به پایان رسیده و مسئولان و مدیران این کلانشهر باید از گذشته درس بگیرند و از تجربه های کسب شده در گذشته به عنوان چراغی برای راه آینده و کسب تجربه های مطلوب استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی کرج اضافه کرد: کرج در میان سایر کلانشهرها از موقعیت خاصی برخوردار است که این امر، ضرورت اجتناب از طولانی کردن آزمون و خطا در آن را بیش از پیش آشکار می کند.

وی یادآور شد: استان نبودن کرج و مشکلات ناشی از این امر نیز دلیل دیگری است که بر لزوم جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در کرج صحه می گذارد.

کد مطلب 960171

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