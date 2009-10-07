آزمون و خطا و آثار منفی ناشی از آن در کلانشهر کرج همچنان دارد

اباذر خدابین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کرج در بسیاری از موارد بارها شاهد آزمون و خطا و دیگر برای این تکرار این امر فرصتی ندارد.

وی ادامه داد: لازم است از تجربه های گذشته درس بگیریم و به جای تکرار خطاها و آزمونهای خود به فکر انجام اقدامات اساسی و بهینه باشیم.

عضو شورای شهر کرج بیان کرد: کلانشهرها از موقعیت خاصی برخوردار هستند و تکرار خطاهای گذشته در آنها می تواند آسیبی جدی برای توسعه و پیشرفت باشد.

خدابین عنوان کرد: البته آزمون و خطا برای همه شهرها و مناطق آسیب به دنبال دارد اما این وضعیت در مورد کلانشهرها حادتر است.

وی خاطرنشان کرد: آزمون و خطا تا یک مرحله خوب است اما پس از آن باید متوقف شود و از مجموع تجارب کسب شده در جهت انجام اقداماتی اساسی و تاثیرگذار بهره بگیریم.

فرصت تکرار اشتباهات گذشته در کرج به پایان رسیده است

خدابین در آخرین بخش سخنان خود نیز اظهار داشت: فرصت تکرار اشتباهات گذشته در کرج به پایان رسیده و مسئولان و مدیران این کلانشهر باید از گذشته درس بگیرند و از تجربه های کسب شده در گذشته به عنوان چراغی برای راه آینده و کسب تجربه های مطلوب استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی کرج اضافه کرد: کرج در میان سایر کلانشهرها از موقعیت خاصی برخوردار است که این امر، ضرورت اجتناب از طولانی کردن آزمون و خطا در آن را بیش از پیش آشکار می کند.

وی یادآور شد: استان نبودن کرج و مشکلات ناشی از این امر نیز دلیل دیگری است که بر لزوم جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته در کرج صحه می گذارد.