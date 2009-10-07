هیچ گونه تجاوزی در کهریزک انجام نشد/ 18 میلیون خدمت الکترونیکی به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در افتتاحیه نمایشگاه تخصصی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: اگر در نیروی انتظامی قصوری صورت بگیرد در مرحله اول مسئولیت آن بر عهده خود من است و من باید در این رابطه پاسخگو باشم چرا که پایه و اساس نیروی انتظامی قانون مداری است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به موضوع کهریزک گفت: حادثه ای مثل کهریزک اثراتش آنقدر زیاد بود که تمام زحمات نیرو را تحت الشعاع خود قرار داد اما نیروی انتظامی به عنوان مجری قانون باید خود اول قانون را اجرا کند بنابراین با مقصران این موضوع طبق قوانین برخورد خواهد شد.

فرمانده ناجا گفت: در اغتشاشات اخیر 700 نفر به عنوان شاکی با مرکز 197 تماس گرفتند که تمام آنها از سوی مقامات نیروی انتظامی مورد بررسی قرار گرفت.

احمدی مقدم بزرگترین سرمایه نیروی انتظامی را سرمایه اجتماعی ذکر کرد و گفت: این بزرگترین سرمایه ای است که پلیس توانسته است طی سال ها تلاش شبانه روزی به دست آورد.

وی با اشاره به کاهش 700 نفری کشته های ناشی از تصادف در جاده های کشور گفت: آمار تلفات جاده ای ناشی از تصادف طی 5 ماه گذشته برابر سال 81 است. این در حالی است که سال 81، 40 درصد خودروهای حال حاضر در کشور تردد داشتند.

فرمانده ناجا همچنین از هزینه کردن 300 میلیارد تومان برای انسداد مرزها و افزایش سه برابری جمعیت مرزبانان کشور خبر داد و گفت: نتیجه این هزینه کشف روزانه دو تن مواد مخدر است.

وی همچنین از درمان 200 هزار معتاد در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ معتادی وارد زندان نمی شود و رویکرد نیروی انتظامی برای معتادان درمان مدار شده است.

سرداراحمدی مقدم در رابطه با روند اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: زمانی اراذل واوباش با قداره بندی و ایجاد رعب ووحشت اقدام به باجگیری می کردند و در آن زمان لازم بود پلیس طرح ویژه ای برای مقابله با این افراد در نظر گیرد اما حال با جمع آوری اراذل و اوباش دیگر نیازی به لشرکشی پلیس نیست.

وی با اشاره به اختصاص 300 میلیارد تومان طی سال گذشته برای ایجاد خدمات الکترونیک گفت: در حال حاضر پلیس 18 میلیون خدمت الکترونیکی را در اختیار مردم قرار داده است و در سال جدید برای گسترش خدمات الکترونیک و به کارگیری تجهیزات الکترونیکی هزار و 100 میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شده است.