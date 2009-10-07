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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

فرشی فرید در گفتگو با مهر:

هیئتی آمریکایی برای شرکت در نمایشگاه چاپ به ایران می‌آید

هیئتی آمریکایی برای شرکت در نمایشگاه چاپ به ایران می‌آید

برای نخستین بار پس از انقلاب هیئتی متشکل از مسئولان امور نمایشگاهی آمریکا برای بازدید از نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو (peco 2009) به ایران می‌آید.

مسعود فرشی فرید دبیر نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت هیئتی متشکل از مسئولان امور نمایشگاهی آمریکا و اتحادیه صنایع چاپ این کشور به ایران می آیند تا در پکو شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده احتمالا هیئتی تجاری هم این افراد را همراهی خواهد کرد.

فرشی فرید توضیحات بیشتر در این رابطه را به کنفرانس خبری یکشنبه آینده که با حضور اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود موکول کرد.

این نمایشگاه 28 آبان تا دوم آذر در مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 960180

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