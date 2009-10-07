مسعود فرشی فرید دبیر نمایشگاه چاپ کشورهای عضو اکو در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت هیئتی متشکل از مسئولان امور نمایشگاهی آمریکا و اتحادیه صنایع چاپ این کشور به ایران می آیند تا در پکو شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به مذاکرات انجام شده احتمالا هیئتی تجاری هم این افراد را همراهی خواهد کرد.

فرشی فرید توضیحات بیشتر در این رابطه را به کنفرانس خبری یکشنبه آینده که با حضور اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود موکول کرد.

این نمایشگاه 28 آبان تا دوم آذر در مشهد برگزار می شود.