پیوند مردم با ولایت و رهبری ناگسستنی است

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، آیت الله نورالله طبرسی دقایقی پیش در بدو ورود مقام معظم رهبری به استادیوم شهدای چالوس در سخنانی ضمن خیرمقدم به ایشان افزود: رسانه ها احساسات، عشق، شور، ایمان، علاقه و پیوند ناگسستنی مردم با رهبری را کاملا انعکاس دهند.

وی خاطر نشان کرد: رسانه های خارجی نیز باید منصف تر بوده و به دور از غرض و دشمنی شور حضور مردم نوشهر و چالوس را در استقبال از معظم له پوشش جهانی دهند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دنیا بداند مقام عظمای ولایت با حمایت های بی نظیر و دلسوزانه مردم ایران اسلامی هیچگاه تنها نخواهند بود، تصریح کرد: دشمنان و سلطه گران بدانند که رهبری عظیم الشان اسلام رهبر دل ها بوده و خواهد بود.

به گفته طبرسی، هیچ نیروی خارجی توانایی گسست پیوند ناگسستنی ملت آزاده و شهید پرور را رهبری پاک و طاهر نداشته و ندارد.

وی در پایان از مردم خواست با سردادن شعار "ای رهبر آزاده آماده ایم آماده " رهبری معظم انقلاب را برای ارائه بیانات ارزشمندشان به ملت ایران دعوت کنند.

هم اکنون باران رحمت الهی در شهرستان چالوس باریدن گرفته و خیل مشتاقان برای دیدار معظم له تمامی ندارد.