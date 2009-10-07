نمایش عروسکی "فرشته باران" در مشهد به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جمشید خاتمی، مدیر مجتمع امام خمینی (ره) پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این نمایش عروسکی برگزیده ششمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) نوشته محمد برومند و به کارگردانی و طراحی عروسک منیره امیریوسفی از 11 مهرماه به روی صحنه رفته است و تا 21 مهرماه به مدت 10 روز در 30 نوبت اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این نمایش عروسکی به سفارش موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی ساخته شده، هر روز در سه سانس مختلف در ساعات 9، 10 و 30 دقیقه و 13 برای گروه های مختلف کودکان و دانش آموزان به نمایش در می آید، خاطرنشان کرد: استقبال مدارس در روزهای اولیه نمایش بسیار خوب بوده است.

محمد برومند، نویسنده این نمایش عروسکی درباره موضوع نمایش گفت: داستان نمایش به بخشی از فرهنگ مردم خراسان می پردازد که به آیین "باران خواهی" معروف است و قسمتی از کرامات و الطاف حضرت رضا (ع) را به عنوان امام مهربانیها برای کودکان به نمایش می گذارد.

وی با بیان اینکه در اصطلاح خراسانی به این آیین "چولی قیزک" گفته می شود، این نمایش را بهانه ای برای زنده کردن بخشی از آیینهای قدیمی و اصیل خراسانی عنوان کرد و افزود: در این آیین مردم برای اجابت دعای باران، گوسفندی را قربانی کرده و سر آن را بر چوبی آویخته و در کوچه های شهر می گردانند و برای آمدن باران به درگاه الهی دعا می کنند.