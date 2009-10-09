هزار میلیارد متر مکعب رسوب وارد تالاب بین المللی انزلی شده است

کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این حجم رسوبات باعث شده عمق تالاب انزلی از 12 متر به 2.5 تا سه متر کاهش یابد.

وی با بیان اینکه این مقدار رسوبات از طریق پنج رودخانه وارد گستره بیش از 19 هزار هکتاری تالاب انزلی شده است، اظهار داشت: برای نجات این تالاب، طرح احیای آن براساس مصوبه سفر رئیس جمهوری به گیلان باید از امسال اجرا شود.

مدیرکل محیط زیست گیلان نصب تله های رسوبگیر در دهانه پنج رودخانه ورودی به تالاب، لایروبی این محیط آبی طبیعی بر اساس روشهای علمی و جمع آوری گیاهان آبزی شامل آزولا و نی تالابی را از مهمترین کارهای احیای تالاب انزلی عنوان کرد.

وی ادامه داد: طرح احیای تالاب بین المللی انزلی در یک دوره 10 ساله و با اعتبار 150 میلیارد ریال اجرا می شود.

در تالاب بین المللی انزلی 80 گونه گیاهی و 200 گونه جانوری شامل پرندگان و ماهیان زیست می کنند.