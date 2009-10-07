تأکید وزیر کشاورزی بر تأثیر نانوفناوری در افزایش بازدهی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان صبح چهارشنبه با ارسال پیامی به دومین همایش ملی کاربرد تکنولوژی در کشاورزی استفاده ازفناوری نانو در رسیدن به توسعه پایدار را موثر دانست و گفت: امروزه بر کسی پوشیده نیست که به منظور رسیدن به کشاورزی پایدار و حرکت از کشاورزی معیشتی به سمت یک کشاورزی اقتصادی نمی توان صرفا به علوم و فنون کلاسیک و سنتی بسنده کرد شتاب و رشد فناوری های نوین در دنیای امروز بر تمامی بخش های اقتصادی تاثیر شگرف و خیره کننده ای داشته است که در این میان فناوری نانو یکی از مهمترین این فناوری ها است.

وی نانوتکنولوژی را یک علم بین رشته ای و دارای کاربردهای وسیعی در بخش کشاورزی ذکر کرد و گفت: این فناوری در مواردی چون افزایش تولیدات زراعی و باغی، دام و طیور و آبزیان، کم کردن سموم و کودها، طولانی تر کردن مدت نگهداری محصولات کشاورزی تولید شده و همچنین در تمامی مراحل و نهاده ها و ابزار کشاورزی انقلابی، کاربرد دارد.

وزیر کشاورزی در ادامه این پیام آورده است: بدون شک توانمندی ها و قابلیت های این فناوری می تواند مسیر طولانی دستیابی به هدف فوق و به طور کل افزایش تولیدات بخش کشاورزی و کاهش ضایعات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر شود و علاوه بر این موجب بهره وری در زمان شود که خوشبختانه این مهم در دولت دهم نیز با جدیت بیشتر پیگیری می شود.

وی برگزاری این همایش را زمینه مناسب برای هم اندیشی و تبادل نظر محققان و فرهیختگان در این عرصه دانست و تاکید کرد: اینجانب به عنوان کسی که امروز مسئولیت سنگین کشاورزی را در مجموعه دولت دهم عهده دار شده ام، برخود لازم می دانم ضمن تشکر از چنین حرکت هایی که می تواند موجبات بالندگی و پویایی در بخش را فراهم سازد، بر حرکت های مبتنی بر برنامه هدفمند در جهت تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بیست ساله نظام تاکید کنم.