کاهش فرقه گرایی در عراق با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: هم اکنون علائمی وجود دارد که به وضوح کاهش تمسک به فرقه گرایی و فتنه های مذهبی را در بین احزاب سیاسی و دینی عراق نسبت به سال 2003 نشان می دهد.

بر این اساس هم اکنون در حالی احزاب عراقی برای شرکت در انتخابات پارلمانی نیمه ژانویه آماده می شوند که شعار "وحدت ملی" در مرکز توجه آنان قرار گرفته است؛ امری که این انتخابات را از انتخابات های گذشته در این کشور متمایز می کند.

بنابراین گزارش؛ احزاب سیاسی شیعه، اهل سنت، مسیحی و حتی سکولار در فعالیت های سیاسی اخیر در تحولی بنیادین و البته تا حدودی عجیب در نظر تحلیلگران، با دوری جستن از تبلیغات انتخاباتی سنتی روی به ارتباط با دیگر قومیت ها، مذاهب و تیره های نژادی مختلف گرفته اند.

بر این اساس مشاهده می شود که "نوری المالکی" نخست وزیر شیعه عراق می تواند حمایت اکثریت قبایل اهل سنت را در این کشور به دست آورد، قبیله هایی که پیش از این در مرکز مخالفت با دولت وی قرار داشتند.

در همین راستا "ملا ناظم خلیل جبوری" از روسای قبایل در منطقه الضلوعیه (در کرانه رود دجله) که پیش از این در کنار نیروهای القاعده به جنگ با نیروهای عراقی و آمریکایی می پرداخت، اخیرا حمایت خود را از ائتلاف مالکی اعلام کرد.