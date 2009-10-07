رای گیری در مجلس با سیستم اثر انگشت انجام خواهد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه نسبت به بی نظمی در مجلس و اینکه برخی از نمایندگان در رای گیری طرحها و لوایح از دستگاه رای گیری نمایندگانی که در جای خود حضور ندارند استفاده می کنند، تذکر داد.

وی گفت: این اخلاق پسندیده نیست.

نمایندگان با فریاد زدن عدد 2 به معنی مخالفت ، با این تذکر رسایی مخالفت کردند اما رسایی همچنان به سخن خود ادامه داد و گفت: هر قدر هم که 2-2 بگویند اما این کار در شان مجلس نیست.

رسایی تصریح کرد: زمانی که نماینده ای نظر خود را به همکار خود می گوید و درخواست می کند به جای او دکمه را فشار دهد فرق می کند اما وقتی نمایندگان می گردند و در صحن می بینند نماینده ای جای خود ننشسته و به جای او دکمه مورد نظر خود را فشار می دهند درست نیست.

لاریجانی در پاسخ به رسایی گفت: آنچه شما می گویید من به این شدت مشاهده نکرده ام اما چون نسبت به این موضوع چند بار تذکر داده شده، گفته ایم سیستم رای گیری را با اثر انگشت بگذارند که مشخص شود چه کسانی در رای گیری شرکت نکردند.