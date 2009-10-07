گیلان عاری از بیماری فوق حاد پرندگان است

مدیر کل دامپزشکی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اثبات این مسئله سازمان دامپزشکی کشور چهار استان منجمله گیلان را برای پایش مجددا بیماری انتخاب تا نمونه برداری لازم انجام شود.

وی با اعلام اینکه پارسال در کشور 400 هزار نمونه گرفته شده است، اظهارداشت: از این میزان هشت هزار نمونه مربوط به استان گیلان بوده که این امرادعای عدم عاری بودن وجود بیماری فوق حاد پرند گان را در کشور ثابت می کند.

بشری بیان داشت: این بیماری اولین بار در سال 84 از استان گیلان در تالاب بین المللی انزلی گزارش شد و جزو بیماریهای قابل انتقال بین انسان و پرندگان است.

وی همچنین با اعلام اینکه در کشورایران با توجه به قدمت شغل دامپزشکی این حرفه از جایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار است، خاطر نشان کرد: سرمنشاء بسیاری از بیماریها، محصولات غذایی بویژه تولیدات دامی است که در صورت عدم توجه به این مساله توسط دامپزشکان جامعه با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه می شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان تصریح کرد: دامپزشکان کشور توانسته اند سال گذشته در خصوص ریشه کنی بیماری طاعون گاوی، گواهی سلامت را از مؤسسات معتبر بین المللی دریافت و این بعنوان یک افتخار بزرگ بسیار با اهمیت است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کشتارگاههای استان، اظهارداشت: در راستای تبدیل کشتارگاههای سنتی به صنعتی، استان گیلان از استانهای پیشگام و موفق در این زمینه بوده و در حال حاضر دو واحد کشتارگاه صنعتی فعال در استان مشغول فعالیت است.

بشری همچنین از مکان یابی نقاط پرورش دام در استان خبر داد و یاد آورشد: با اجرای سیستم GIS در صورت بروز هرگونه بیماری دامی، نقاط پرورش دام شناسایی و بیماری کنترل خواهد شد.