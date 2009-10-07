همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خیام نکویی - رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صبح چهارشنبه در همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی گفت: در این همایش بیش از 370 نفر متقاضی شرکت در همایش بودند و همچنین بیش از 100 مقاله علمی نیز به دبیرخانه ارسال شد.

وی افزود: کمیته علمی این همایش که با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد، در مدت زمان مقرر مقالات را بررسی کرد که از این تعداد 24 مقاله برای ارایه و 11 مقاله در قالب پوستر پذیرفته شد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین به حضورمحققانی از کشورهای هلند، آلمان و هند در این همایش اشاره و اظهار امیدواری کرد: این امر بتواند زمینه تبادل اندیشه در بخش کشاورزی را میان محققان داخلی و خارجی ایجاد کند.

وی به موفقیت های محققان کشور در حوزه نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی در سطح دنیا اشاره کرد و ادامه داد: پیش بینی ما آن است که در همایش سوم هم میزان شرکت کنندگان افزایش خواهد یافت و هم در دستیابی به دانش فنی رشد شایسته ای را شاهد خواهیم بود.

به گزارش مهر، همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی فردا به کار خود پایان می دهد.