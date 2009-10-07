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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی آغاز به کار کرد

همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی آغاز به کار کرد

همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی از صبح امروز در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خیام نکویی - رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صبح چهارشنبه در همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی گفت: در این همایش بیش از 370 نفر متقاضی شرکت در همایش بودند و همچنین بیش از 100 مقاله علمی نیز به دبیرخانه ارسال شد.

وی افزود: کمیته علمی این همایش که با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل شد، در مدت زمان مقرر مقالات را بررسی کرد که از این تعداد 24 مقاله برای ارایه و 11 مقاله در قالب پوستر پذیرفته شد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین به حضورمحققانی از کشورهای هلند، آلمان و هند در این همایش اشاره و اظهار امیدواری کرد: این امر بتواند زمینه تبادل اندیشه در بخش کشاورزی را میان محققان داخلی و خارجی ایجاد کند.

وی به موفقیت های محققان کشور در حوزه نانوتکنولوژی در بخش کشاورزی در سطح دنیا اشاره کرد و ادامه داد: پیش بینی ما آن است که در همایش سوم هم میزان شرکت کنندگان افزایش خواهد یافت و هم در دستیابی به دانش فنی رشد شایسته ای را شاهد خواهیم بود.

به گزارش مهر، همایش علمی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی فردا به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 960210

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