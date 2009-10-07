ترکیب تیم‌ کشتی کرمانشاه برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این مسابقات در اوزان 55، 60،66 و 74 کیلو گرم "محسن خوزستان"، "حمیدرضا قاسمی" و "سجاد محمدی" و "رضا افضلی" حضور خواهند داشت.

"احسان امینی" نیز که در مسابقات قهرمانی استان به عنوان دومی دست یافته بود در وزن 84 کیلوگرم مسابقات شرکت می کند و وزن 96 کیلوگرم نیز همچنان در اختیار "سعید امیری" خواهد بود.

در وزن 120 کیلو گرم نیز رستم مرادی که موفق به شکست محسن رضایی در مسابقات قهرمانی استان شده بود به مسابقات اعزام می شود.

سرمربیگری تیم استان کرمانشاه را نادر نجفی بر عهده دارد و ابوالقاسم نقی زاده، پرویز سلیمانپور، کورش کهریزی و محمدرضا چایچی نیز به عنوان مربی تیم را همراهی خواهند.