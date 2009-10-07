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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

اوباما برنامه ای برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان ندارد

اوباما برنامه ای برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان ندارد

رئیس جمهور آمریکا دیروز سه شنبه در جمع رهبران کنگره این کشور اعلام کرد که برنامه ای برا کاهش شمارنیروهای آمریکایی در افغانسان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، "باراک اوباما" همچنین اعلام کرد که تغییر چشمگیری نیز در استراتژی آمریکا در افغانستان ایجاد نخواهد شد.

وی در ادامه از رهبران کنگره خواست تا به او فرصت دهند ظرف هفته های آینده استراتژی جدید خود برای افغانستان را تکمیل کند.

اوباما در این سخنان هیچ اشاره ای به اینکه آیا کاهشی در تعداد نظامیان آمریکایی در افغانستان انجام می شود یا نه، نکرد اما گفت که در اندیشه به کارگیری برنامه های بلند مدت نبوده و در عوض آن بر روی برنامه های میان مدت متمرکز شده است.

اوباما در حالی این سخنان را ایراد کرد که روز گذشته نیز "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا از ادامه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی خبر داده بود.  

کد مطلب 960217

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