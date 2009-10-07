گنجاندن و تدریس دروس فنی و حرفه ای در مراکز آموزش عالی ضروری است

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجام فعالیتهای کاربردی در دانشگاهها و مدارس اهتمام خاصی صورت گیرد تا اگر فارغ التحصیلان با معضل بیکاری روبرو شدند حداقل با حرفه و شغلی خاص آشنا باشند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ایراد کار نظام آموزشی ایران کجاست و به راستی چرا بسیاری از فارغ التحصیلان بیکارند و یا به مشاغلی روی می آورند که هیچگونه سنخیتی با رشته تحصیلی شان ندارد، اظهارداشت: نقض اصلی و اساسی این مسئله در صنعت کشورنهفته است که نمی داند از این فارغ التحصیل چگونه و با چه شیوه ای بهره برداری کند.

نماینده رودسر و املش ادامه داد: در حال حاضر سیستم آموزشی ما مشکلی ندارد و بسیار هم کارآمد است فقط مشکل ما در نحوه استفاده از فارغ التحصیلان و عدم برنامه ریزی برای آینده شغلی آنهاست.

وی عدم ارتباط دانشگاه و صنعت از موانع مهم پژوهش در کشور دانست و افزود: صنعت اگر بدون استفاده از نخبگان و دانشگاه نیز بدون استفاده از بازار کار به فعالیت خود ادامه دهند نیروی خود را هدر خواهد داد.

عباسی با اعلام اینکه پژوهش حلقه مفقوده توسعه پایداراست، اظهارداشت: پژوهش زیربنای توسعه و نیروی محرکه تمامی حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...است و سرمایه گذاری در امر پژوهش باعث ارتقای سطح علمی، اقتصادی و فرهنگی هر اجتماعی می شود.

وی در ادامه پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت دانست و یاد آورشد: تصمیم گیری مدیران با اتکاء به امر پژوهش و تحقیق از گرفتن تصمیمهای اشتباهی جلوگیری و همچنین کم توجهی و بی توجهی به امر پژوهش و تحقیق موجبات توسعه نیافتگی و عقب ماندگی را در جامعه فراهم می کند.