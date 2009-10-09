آرژانتین روی لبه تیغ / اروگوئه امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین در حالی با پرو ته جدولی در بوئنس آیرس دیدار می کند که چاره ای جز شکست این تیم ندارد. آرژانتین به عنوان تیم پنجم جدول رده بندی، چهارشنبه در آخرین دیدار خود به مصاف اروگوئه خواهد رفت و از آنجا که تنها چهار تیم نخست این رقابت ها از بخت صعود مستقیم به دور نهایی رقابت های جام جهانی 2010 برخوردارند، باید با کسب پیروزی ار این دیدارها خارج شود.

اروگوئه دریکی دیگر از دیدارهای شنبه میهمان اکوادور است. اروگوئه ای ها که فاتح دو عنوان قهرمانی جام جهانی هستند، از بخت صعود به دور نهایی این رقابت ها برخوردارند و امیدوارانه بازی های خود را پیگیری می کنند.

برنامه کامل بازی های شنبه به این شرح است:

* کلمبیا - شیلی

* آرژانتین - پرو

* اکوادور - اروگوئه ای

* ونزوئلا - پاراگوئه

* بولیوی - برزیل



چهار تیم به طور مستقیم از منطقه آمریکای جنوبی راهی رقابت‌های جام جهانی می شوند و تیم پنجم برای راهیابی به این مسابقات باید با تیم چهارم منطقه کونکاکاف دیدار کند. رده بندی تیم‌های منطقه آمریکای جنوبی به این ترتیب است:

1- برزیل 33 امتیاز

2- پاراگوئه 30 امتیاز

3- شیلی 27 امتیاز

4- اکوادور 23 امتیاز

5- آرژانتین 22 امتیاز

6- اروگوئه 21 امتیاز - تفاضل گل 8+

7- ونزوئلا 21 امتیاز - تفاضل گل 5-

8- کلمبیا 20 امتیاز

9- بولیوی 12 امتیاز

10- پرو 10 امتیاز