شناگران معلول به اردو می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردو از شناگران برگزیده استان های خراسان رضوی، تهران، آذربایجان شرقی، گیلان و قم جهت کسب آمادگی لازم و شرکت در رقابت های جوانان قطع عضو و ویلچری جهان دعوت به عمل آمده است.

ملی پوشان تیم شنای معلولان کشورمان در این اردو به سرمربیگری محمدحسین اقبالی، مربیگری مجید نوروزی و مهدی ضیایی تمرین خواهند کرد.

رقابت های جهانی آیواس در آذرماه سال جاری و به میزبانی کشور هندوستان در شهر بنگلور انجام می پذیرد.

اسامی ورزشکاران مدعو عبارتند از: محمدرضا رهبری، حسن غمخواه، علی نیکو، مجید مختاریان (خراسان‌رضوی)، حمید حسنی سعدی (تهران)، احمد ملک‌پور (آذربایجان شرقی)، مهدی اکبری‌نژاد (گیلان) و مجید شکوری (قم)