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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۵

کاپ آسیایی تایلند/

رکابزنان ملی پوش امشب راهی بانکوک می شوند

رکابزنان ملی پوش امشب راهی بانکوک می شوند

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان امشب(چهارشنبه 15 مهرماه) برای حضور در کاپ آسیایی تایلند راهی بانکوک خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای دوچرخه سواری کاپ آسیایی تایلند 18 و 19 مهرماه در شهر بانکوک برگزار می شود که به همین منظور تیم ایران متشکل از 9 رکابزن ساعت 21 امشب تهران را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد.

تیم ملی دوچرخه سواری ایران با ترکیب محمود پراش، حسنعلی ورپشتی، فرزین عرب، علیرضا احمدی و فرشید فارسی نژادیان در بخش سرعت و محمد رجبلو، علیرضا حقی، علی ترابی و حسن ملکی در بخش استقامت در این دیدارها شرکت می کند.

"برونو بویگاس" فرانسوی تیم بعد از یک ماه تمرین با رکابزنان ملی پوش برای اولین بار هدایت دوچرخه سواران در یک رقابت برون مرزی برعهده خواهد داشت.

خسروآبادی هم به عنوان مکانیسین و علی زنگی آبادی به عنوان سرپرست و مربی نیمه استقامت تیم ملی کشورمان را در این دیدارها همراهی می کنند.

کد مطلب 960230

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