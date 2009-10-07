به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این کتب با حضور منوچهر اکبرلو و حسین فدایی حسین در 9 جلد و هشت عنوان منتشر شده،‌ می‌تواند زمینه و بستری مناسب را در راستای ارتقای تئاتر کودک به همراه داشته باشد.

این کتاب‌ها که به مناسبت برگزاری‌ جشنواره و توسط انتشارات نمایش منتشر شده‌اند، عبارتند از "داستان‌های روی صحنه" نوشته آرون شپارد و ترجمه علی‌اکبر طرخان بیوری که مجموعه‌ای است از نمایشنامه‌های 14 نویسنده مشهور از جمله لویی ساچار و نانسی فارمر که در 192 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب "افسانه‌ها روی صحنه" نوشته آرون شپارد و ترجمه فاطمه حسینی‌ مجموعه‌ای از نمایشنامه‌هایی است بر‌اساس افسانه‌های قدیمی ملل برای کودکان و نوجوان که در 219 صفحه نوشته شده است.

کتاب "نمایشنامه‌خوان‌ها روی صحنه" نوشته آرون شپارد و ترجمه علی‌اکبر طرخان بیوری نیز مجموعه منابعی است برای نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی و آموزش نمایشنامه‌خوانی که در 168 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب "تئاتر و کودکی" که چشم‌اندازی است به مباحث نظری پیرامون تئاتر کودک و نوجوان نوشته سیدحسین فدایی‌حسین است که در 230 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب "تئاتر مشارکتی برای کودکان و نوجوانان" نوشته داود کیانیان، که شامل بخش‌های مختلفی از جمله کاربردهای مشارکت در تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر مشارکتی یا تئاتر آئینی نوین، خواستگاه تئاتر مشارکتی است که در 208 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب "سه نمایشنامه برگزیده کودک" شامل سه نمایشنامه "قصه پادشاه سرزمین قصه‌ها" نوشته محمد رضا کوهستانی، "آدم برفی" نوشته امیر مشهدی‌عباس، "یار مهربان" نوشته محمد برومند است که در 95 صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب "گزیده یک قرن ادبیات نمایشی کودک و نوجوان" نوشته راجر بدارد به کوشش سیدحسین فدایی‌حسین‌ در دو جلد به چاپ رسیده که در جلد اول آن نمایشنامه‌هایی از جمله "شاهزاده‌ کوچک" نوشته فرانسیس هاگسون به‌نت، "روز تولد اینفانتا" نوشته استوارت والکر و 4 نمایشنامه‌ دیگر است که در 562 صفحه منتشر شده و جلد دوم این کتاب نیز که نمایشنامه‌های دیگری چون "گرگ یخی" نوشته جوانا هالپرت کروز، "پا گذاشتن بر شکاف" نوشته سوزان زدر، "خرس آرکانسا" نوشته اوراند هریس و چهار نمایشنامه‌ دیگر است که در 522 صفحه منتشر شده است.

کتاب "کارگردانی برای تئاتر کودک و نوجوان" ،نوشته هلن روزنبرگ و با ترجمه فاطمه حسینی است که سید حسین فدایی‌حسین ویرایش و تدوین آن را بر عهده داشته است.

در این جلسه همچنین منوچهر اکبرلو و حسین فدایی حسین به تشریح توضیحاتی در خصوص کتب منتشر شده در شانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان پرداختند.