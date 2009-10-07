آموزشهای روستایی توسط شوراها نقش موثری در کنترل آنفلوانزا دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد صبح چهارشنبه در پنجمین جلسه کارگروه بهداشت و درمان استان که با دستور کار کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای نوع A برگزار شد، اظهار داشت: یکی از وظایف شوراها توجه ویژه به امور آموزشی و بهداشتی است و در همین راستا شوراهای اسلامی شهر و روستا با همکاری دستگاههای مرتبط برنامه ریزیهای لازم را در خصوص اطلاع رسانی و تبلیغات موارد بهداشتی بالاخص بیماری آنفلوانزای نوع A انجام دهند.

وی همچنین استفاده از پتانسیل و ظرفیت دیگر دستگاههای اجرایی استان را خواستار شد و گفت: همه موظفند به هرطریق ممکن در خصوص اطلاع رسانی و آگاه سازی اقشار مختلف جامعه به این بیماری تلاش کنند.

در ادامه جلسه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان با ارائه گزارشی در این خصوص عنوان داشتند:تهیه و توزیع پوستر و بروشور در مدارس،ارائه دستورالعمل های لازم به پزشکان،استقرار پایگاه مراقبت در فرودگاه کرمانشاه، تهیه و پخش برنامه های آموزشی از طریق رادیو و تلویزیون،برگزاری بیش از 30 کلاس و کارگاه آموزشی و...از اقدامات کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای نوعA بوده است.

بنا به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تا کنون 90 مورد نمونه مشکوک به بیماری آنفولانزای نوع A گزارش شده است که از این تعداد چهار بیمار شناسایی و درمان شده اند.