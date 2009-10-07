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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۸

آموزشهای روستایی توسط شوراها نقش موثری در کنترل آنفلوانزا دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: ئمعاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا با ایجاد ظرفیت آموزشی می توانند نقش بسزایی در آگاه سازی جامعه در راستای پیشگیری از آنفلوانزا داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد صبح چهارشنبه در پنجمین جلسه کارگروه بهداشت و درمان استان که با دستور کار کنترل و پیشگیری  بیماری آنفلوانزای نوع A برگزار شد، اظهار داشت: یکی از وظایف شوراها توجه ویژه به امور آموزشی و بهداشتی است و در همین راستا شوراهای اسلامی شهر و روستا با همکاری دستگاههای مرتبط برنامه ریزیهای لازم را در خصوص اطلاع رسانی و تبلیغات موارد بهداشتی بالاخص بیماری آنفلوانزای نوع A انجام دهند.  

 

وی همچنین استفاده از پتانسیل و ظرفیت دیگر دستگاههای  اجرایی استان را خواستار شد و گفت: همه موظفند به هرطریق ممکن در خصوص اطلاع رسانی و آگاه سازی اقشار مختلف جامعه به این بیماری تلاش کنند.  

 

در ادامه جلسه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان با ارائه گزارشی در این خصوص عنوان داشتند:تهیه و توزیع پوستر و بروشور در مدارس،ارائه دستورالعمل های لازم به پزشکان،استقرار پایگاه مراقبت در فرودگاه کرمانشاه، تهیه و پخش برنامه های آموزشی از طریق رادیو و تلویزیون،برگزاری بیش از 30 کلاس و کارگاه آموزشی و...از اقدامات کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای نوعA بوده است.  

 

بنا به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تا کنون 90 مورد نمونه مشکوک به بیماری آنفولانزای نوع A گزارش شده است که از این تعداد چهار بیمار شناسایی و درمان شده اند.  

کد مطلب 960234

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