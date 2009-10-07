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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

قناعت:

نیازمندیهای مازندران در جلسات کارشناسی بررسی می شود

نیازمندیهای مازندران در جلسات کارشناسی بررسی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران گفت: نیازمندی های مردم شهرستان های نوشهر و چالوس در جلسات کارشناسی در حاشیه سفر رهبری به استان بررسی می شود.

جواد قناعت صبح چهارشنبه در حاشیه سفر رهبری به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: تاکنون جلسات کارشناسی مختلفی برای بررسی مشکلات و نیازمندیهای مردم استان و غرب مازندران برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: نتایج جلسات کارشناسی پس از جمع بندی به محضر مقام معظم رهبری برای نتیجه گیری و دستورات لازم ارسال می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران بیان داشت: در این جلسات مسائلی نظیر توسعه زیر ساختهای گردشگری، موانع شهری، تسریع در احداث آزاد راه تهران شمال، رفع ترافیک چالوس و توجه بیشتر به توسعه شهری نوشهر بحث و تبادل نظر شده است.

قناعت با تقدیر از حضور پرشور مردم نوشهر و چالوس برای استقبال از رهبری افزود: حضور پرشور و حماسی مردم مازندران در سفر رهبری به استان، ولایت پذیری و حمایت از ولایت فقیه مردم استان را برای جهانیان ثابت کرده است.

رهبر معظم انقلاب جهت شرکت در مراسم سردوشی دانش آموختگان دانشگاه های افسری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سخنرانی در جمع مردم شهرستان های نوشهر و چالوس به غرب مازندران سفر کرده اند.

کد مطلب 960236

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