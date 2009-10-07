نیازمندیهای مازندران در جلسات کارشناسی بررسی می شود

جواد قناعت صبح چهارشنبه در حاشیه سفر رهبری به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: تاکنون جلسات کارشناسی مختلفی برای بررسی مشکلات و نیازمندیهای مردم استان و غرب مازندران برگزار شده است.

وی خاطر نشان کرد: نتایج جلسات کارشناسی پس از جمع بندی به محضر مقام معظم رهبری برای نتیجه گیری و دستورات لازم ارسال می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران بیان داشت: در این جلسات مسائلی نظیر توسعه زیر ساختهای گردشگری، موانع شهری، تسریع در احداث آزاد راه تهران شمال، رفع ترافیک چالوس و توجه بیشتر به توسعه شهری نوشهر بحث و تبادل نظر شده است.

قناعت با تقدیر از حضور پرشور مردم نوشهر و چالوس برای استقبال از رهبری افزود: حضور پرشور و حماسی مردم مازندران در سفر رهبری به استان، ولایت پذیری و حمایت از ولایت فقیه مردم استان را برای جهانیان ثابت کرده است.

رهبر معظم انقلاب جهت شرکت در مراسم سردوشی دانش آموختگان دانشگاه های افسری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سخنرانی در جمع مردم شهرستان های نوشهر و چالوس به غرب مازندران سفر کرده اند.