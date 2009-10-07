505 میلیارد ریال به چایکاران گیلانی پرداخت شد

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان وجه برای خرید 156 هزار و467 تن برگ سبز چای که 20 هزار و639 تن درجه یک و 135 هزار و 828 تن درجه دو بوده پرداخت شده است.

وی با اعلام اینکه از این مقدار برگ سبز چای در کارخانه های چایسازی 34 هزار و 600 تن چای خشک تولید شده است، ادامه داد: در استان گیلان 28 هزار هکتار باغ چای وجود دارد که 56 هزار خانوار از طریق چایکاری امرار معاش می کنند.

مدیر تعاون روستایی گیلان همچنین گفت: با هدف حمایت ازتولید کنندگان و مصرف کنندگان از نیمه دوم شهریور تا کنون در 16 مرکز خرید 520 تن برنج بومی شامل هاشمی، علی کاظمی و حسنی به نرخ توافقی از شالیکاران گیلانی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه برای خرید این مقدار 105 میلیارد و 877 میلیون ریال به کشاورزان پرداخت شده است، یادآورشد: این مقداربرنج براساس سفارش شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی سراسر کشور خریداری و به استانهای مختلف ارسال شده است.