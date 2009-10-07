حقوق شهروندی تمامی زندانیان باید رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان زندانها اعلام کرد اسماعیلی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه گفت: عدالت مقوله­ ای است که خداوند متعال از همه انسان­ها خواسته و بیعدالتی را گناه و مستوجب عذاب دانسته است.

رئیس سازمان زندانها، ضمن توصیه همگان به خدمت به خلق خدا با اشاره به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد دشمن شناسی گفت: دشمن وجود دارد، اما باید مراقب باشیم دشمنی برخی از افراد موجب خطاکاری ما نشود.

وی در ادامه افزود: زندانیان ما یا بزهکارند یا بدهکار ولی همه آنان شهروند ما هستند که باید حقوق شهروندی آنان رعایت شود. نباید خدای نکرده در درون دستگاه قضایی ما نگاهی همراه با ذلت و خواری به زندانیان شود.

رئیس سازمان زندان­های کشور، خواستار حمایت سایر دستگاه­های نظام مقدس اسلامی شد تا در رعایت عدالت برای شهروندان مشکلی بوجود نیاید.