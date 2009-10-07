  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

رئیس سازمان زندانها:

حقوق شهروندی تمامی زندانیان باید رعایت شود

حقوق شهروندی تمامی زندانیان باید رعایت شود

رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: زندانیان چه بزهکار یا بدهکار شهروند ما هستند و باید حقوق شهروندی آنان رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان زندانها اعلام کرد اسماعیلی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل زندان‌های استان کرمانشاه گفت: عدالت مقوله­ ای است که خداوند متعال از همه انسان­ها خواسته و بیعدالتی را گناه و مستوجب عذاب دانسته است.

رئیس سازمان زندانها، ضمن توصیه همگان به خدمت به خلق خدا با اشاره به بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد دشمن شناسی گفت: دشمن وجود دارد، اما باید مراقب باشیم دشمنی برخی از افراد موجب خطاکاری ما نشود.

وی در ادامه افزود: زندانیان ما یا بزهکارند یا بدهکار ولی همه آنان شهروند ما هستند که باید حقوق شهروندی آنان رعایت شود. نباید خدای نکرده در درون دستگاه قضایی ما نگاهی همراه با ذلت و خواری به زندانیان شود.

رئیس سازمان زندان­های کشور، خواستار حمایت سایر دستگاه­های نظام مقدس اسلامی شد تا در رعایت عدالت برای شهروندان مشکلی بوجود نیاید.

کد مطلب 960251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها