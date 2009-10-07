شورای عالی برنامه ‌ریزی دوچرخه‌ سواری تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور علی انصاری رئیس، خالقی دبیر فدراسیون و اعضاء کمیته های فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد، در مورد وضعیت تورها و تورنمنت‌های بین المللی، اعزام تیم ملی به کاپ آسیایی تایلند و حقوق و بیمه ملی پوشان بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز در مورد این مسائل گرفته شد.

علی انصاری در این نشست بر لزوم برگزاری تورهای باکیفیت استاندارد تاکید کرد و یکی از مهمترین کاراکترهای حضور نیافتن و کسب نکردن نتایج قابل توجه رکاب‌زنان ما در تورهای مهم اروپایی و سطح A جهانی، نداشتن ارتباط و تعامل کامل و کافی میان فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان با همتایان بین المللی است دانست.

در این جلسه شورایی به عنوان شورای عالی برنامه‌ریزی فدراسیون دوچرخه‌سواری شامل کمیته‌های بین الملل، سازمان لیگ، مسابقات و انضباطی تشکیل شد. یکی از وظایف مهم این کمیته برنامه ریزی، ارزیابی و زمانبندی تورهاست و با توجه به مستندسازی از تورنمنت‌های بین المللی و بررسی گزارشات نمایندگان اتحادیه دوچرخه سواری جهانی (UCI)، برنامه پروفایل و دفترچه فنی هر رقابت بین المللی یکسال قبل تدوین و در اسرع وقت به فدراسیون‌ها و تیم‌های خارجی اطلاع رسانی شود.

در ادامه این نشست مصوب شد در اسرع وقت تمامی برگزار کنندگان تورها با توجه به تقویم اتحادیه دوچرخه‌سواری جهانی (UCI) تاریخ و زمان دقیق برگزاری تورها را (حداقل تا 3 سال آینده) به فدراسیون دوچرخه‌سواری اعلام کنند تا پس از بررسی شورای عالی برنامه‌ریزی فدراسیون و عدم تطبیق با تاریخ برگزاری مسابقات بین المللی، زمان آن به (UCI) اعلام و به این ترتیب شاهد حضور تیم‌های معتبر جهانی در تورهای داخلی باشیم.

یکی دیگر از موارد بحث شده در این نشست، پرداخت حقوق به رکابزنان تیم های ملی بود که بر اساس اعلام نظر کمیته فنی و تصویب رئیس فدراسیون قرار شد به ملی پوشان مبلغی به عنوان حقوق پایه و ثابت تعلق گیرد که این مبلغ برای تمام رکاب‌زنان یکسان است، اما به منظور افزایش انگیزه و رقابت رکاب‌زنان قرار شد که برای کسب هر مدال در رقابت‌های برون مرزی نیز مبلغی به حقوق آنها اضافه شود که این مساله نیز به مدال کسب شده (طلا، نقره و برنز) بستگی دارد.