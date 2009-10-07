واکسن آنفلوآنزای فصلی در مقابل آنفلوآنزای A از بدن محافظت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوار ملی بیرمکس در مکزیک در مقاله ای که در مجله پزشکی British Medical Journal منتشر شده است اعلام کردند که واکسن مقابله با آنفلوآنزای فصلی می تواند در مقابل اشکال شدیدتر آنفلوآنزای H1N1 نیز موثر باشد.

با وجود این، دانشمندان مکزیکی هیچ مدرکی دال بر اینکه واکسیناسون فصلی می تواند به طور کامل جایگزین واکسیناسیون مقابله با ویروس H1N1 شود ارائه نکرده اند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این محققان با مقایسه 60 بیمار مبتلا به آنفلوآنزای H1N1 و افراد سالمی که از نظر سن و فاکتورهای خطر با آنها در یک سطح بودند، دریافتند افرادی که در دوره سالهای 2008 تا 2009 واکسن آنفلوآنزای فصلی دریافت کرده بودند نسبت به آنفلوآنزای نوع A مقاوم شده اند.

این واکسن محتوی سه آنتی ژن مقابله با آنفلوآنزایی است که سال گذشته در نیمکره شمالی شیوع پیدا کرده بود.

به گفته این محققان، واکسیناسیون در مقابل آنفلوآنزای فصلی می تواند افراد را تا 80 درصد در مقابل آنفلوآنزای A محافظت کند.

از 27 سپتامبر بیش از 340 هزار لابراتوار تایید کردند که موارد مرگ ناشی از ابتلا به ویروس H1N1 به بیش از 4 هزار و 100 نفر رسیده است.