وی افزود: آن روز ما فوتبال را با تمام علاقه مندی که به آن داشتیم کنار گذاشتیم و رفتیم اما آقایان امروز کجا باید بروند و چگونه پاسخ مردم را می دهند؟
دادکان ادامه داد: سازمان پس از برکناری من خودش اداره فوتبال را در دست گرفت و نتیجه آن این شد که می بینید.
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تصریح کرد: من با رای مجمع رئیس فدراسیون فوتبال شدم و با رای مسئولین دولتی برکنارم کردند در حالیکه آقایان با رای مسئولین دولتی روی کار آمدند و با رای مردم برکنار شدند.
وی تصریح کرد: ما باید علت ناکامی در صعود به جام جهانی و رکود فوتبال ایران را بررسی کنیم تا بار دیگر دچار اینگونه مشکلات و ناکامی ها نشویم. تا 9 ماه دیگر جام جهانی آغاز می شود ولی واقعا فوتبال ما چه سهمی در این رویداد بزرگ جهانی دارد؟
دادکان اظهار داشت: مردم و افکار عمومی بهترین کسانی هستند که می توانند در مورد حال و گذشته فوتبال قضاوت کنند. عملکرد من مشخص است و خوشبختانه عملکرد آقایان نیز پیش روی مردم قرار دارد.
وی در مورد احتمال بازگشت خود به صحنه مدیریت فوتبال اظهار داشت: من فعلا قصد کار اجرایی ندارم ولی در صورتی که آقایانی که من را با بی انصافی تمام و اتهامات بی اساس برکنار کردند در مقابل مردم عذر خواهی کنند، آماده ام به فوتبال مملکتم کمک کنم.
دادکان پیرامون دلیل حضور خود در دیدار پرسپولیس و مقاومت سپاسی اظهار داشت: از اینکه پس از مدتها دوباره به ورزشگاه آزادی آمده ام خوشحالم. حقیقتش این است که من به دعوت سردار جعفری مدیر عامل محترم باشگاه مقاومت و همچنین برای تماشای بازی تیم داوود مهابادی کاپیتان تیم دانشجویان و همچنین تیم پرسپولیس که مدت 10 سال در آن حضور داشتم به ورزشگاه آزادی آمدم و خوشحالم که مردم اینچنین من را مورد لطف و محبت خود قرار دادند.
وی در پایان اظهار داشت: همواره برای سربلندی فوتبال ایران تلاش کردم و هرگز به دنبال منافع فردی و گروهی نبودم و امیدوارم در صورت فراهم شدن فرصت خدمت به عنوان یک معلم بتوانم بار دیگر سابقه خوبی از خود در ذهن مردم بر جای بگذارم.
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