به گزارش خبرنگار مهر ، محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که عصر سه شنبه در حاشیه دیدار تیم های پرسپولیس و مقاومت سپاسی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: پس از باخت تیم ملی در رقابت های جام جهانی به تیم ملی پرتغال سازمان تربیت بدنی طی اطلاعیه ای من و همکارانم را از فدراسیون فوتبال برکنار کرد که این برکناری یکی از افتخارات ما به شمار می رود. اما سئوال من این است امروز که تیم ملی به جام جهانی نرفته و فوتبال ما در سطح آسیا در رتبه چهارم قرار دارد آقایان چه پاسخی برای این شکست ها دارند؟

وی افزود: آن روز ما فوتبال را با تمام علاقه مندی که به آن داشتیم کنار گذاشتیم و رفتیم اما آقایان امروز کجا باید بروند و چگونه پاسخ مردم را می دهند؟

دادکان ادامه داد: سازمان پس از برکناری من خودش اداره فوتبال را در دست گرفت و نتیجه آن این شد که می بینید.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تصریح کرد: من با رای مجمع رئیس فدراسیون فوتبال شدم و با رای مسئولین دولتی برکنارم کردند در حالیکه آقایان با رای مسئولین دولتی روی کار آمدند و با رای مردم برکنار شدند.

وی تصریح کرد: ما باید علت ناکامی در صعود به جام جهانی و رکود فوتبال ایران را بررسی کنیم تا بار دیگر دچار اینگونه مشکلات و ناکامی ها نشویم. تا 9 ماه دیگر جام جهانی آغاز می شود ولی واقعا فوتبال ما چه سهمی در این رویداد بزرگ جهانی دارد؟

دادکان اظهار داشت: مردم و افکار عمومی بهترین کسانی هستند که می توانند در مورد حال و گذشته فوتبال قضاوت کنند. عملکرد من مشخص است و خوشبختانه عملکرد آقایان نیز پیش روی مردم قرار دارد.

وی در مورد احتمال بازگشت خود به صحنه مدیریت فوتبال اظهار داشت: من فعلا قصد کار اجرایی ندارم ولی در صورتی که آقایانی که من را با بی انصافی تمام و اتهامات بی اساس برکنار کردند در مقابل مردم عذر خواهی کنند، آماده ام به فوتبال مملکتم کمک کنم.

دادکان پیرامون دلیل حضور خود در دیدار پرسپولیس و مقاومت سپاسی اظهار داشت: از اینکه پس از مدتها دوباره به ورزشگاه آزادی آمده ام خوشحالم. حقیقتش این است که من به دعوت سردار جعفری مدیر عامل محترم باشگاه مقاومت و همچنین برای تماشای بازی تیم داوود مهابادی کاپیتان تیم دانشجویان و همچنین تیم پرسپولیس که مدت 10 سال در آن حضور داشتم به ورزشگاه آزادی آمدم و خوشحالم که مردم اینچنین من را مورد لطف و محبت خود قرار دادند.

وی در پایان اظهار داشت: همواره برای سربلندی فوتبال ایران تلاش کردم و هرگز به دنبال منافع فردی و گروهی نبودم و امیدوارم در صورت فراهم شدن فرصت خدمت به عنوان یک معلم بتوانم بار دیگر سابقه خوبی از خود در ذهن مردم بر جای بگذارم.