آتش نزدیک به یک متر در عمق خاک گندمان نفوذ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در تالاب گندمان بعد از سه هفته همچنان ادامه دارد و دود در بستر تالاب به هوا برخواسته است. این در حالی است که مقامات محلی تلاش دارند وضعیت تالاب گندمان را عادی ترسیم کنند. این تلاش در حالی است که آتش سوزی در تالاب مهار نشده اما مسئولان از مهار آتش سخن می گویند.

هومان خاکپور فعال محیط زیست در چهارمحال و بختیاری با تایید آتش سوزی مداوم در تالاب گندمان گفت: غروب روز گذشته آتش سوزی با همان شدت قبلی ادامه داشته و راننده تراکتوری که برای مهار آتش سوزی در منطقه حضور دارد از نفوذ آتش تا عمق 80 سانتیمتری خاک تورب این تالاب خبر می دهد.

این کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست تنها راه نجات تالاب از جهنم سه هفته ای را وارد کردن آب به تالاب دانست و گفت: بعد از ساخت سد بر روی تالاب چغاخور به تناسب آب تالاب گندمان نیز کم شد و با خشکسالی اخیر به بدترین وضعیت رسید و لازم است نگرشی علمی و صحیح در این خصوص وارد شود تا بتواند نیمه جان تالاب را نجات دهد.

خاکپور معتقد است: ضخامت توربها و قدمت یک میلیون ساله تالاب گندمان شرایط ویژه ای را بوجود آورده به طوری که در برخی از مناطق این تالاب (مرکز تالاب) ضخامت 12 متر از تورب (زغال سنگ نارس) اندازه‌گیری شده است و هرچه از سمت شرق (اشکفت زلیخا) به سمت مرکز تالاب حرکت کنیم بر ضخامت توربها افزوده می شود. در این مناطق که پوشش گیاهی و میزان هوموس آلی خاک بیشتر بوده است متأسفانه آتش به زیر رفته و همچنان شاهد خزیدن دود در سطح تالاب هستیم.

نیروهای امدادی مستقر در منطقه به صورت دستی در حال ریختن آب بر روی این چاله های آتشین هستند اما با توجه به گستردگی این چاله ها (در یک سطح حدود 100 هکتاری) به نظر نمی رسد این روند توفیق چندانی در اطفای کامل آتش به زیر رفته داشته باشد. با این حال امدادگران هنوز منتظر دستور بخشداری برای رساندن حداقل آب به تانکر سنتی خاموش کردن آتش هستند.

تالاب گندمان در استان چهار محال و بختیاری به عنوان یگانه زیستگاه ماهی زنده ‌زای گامبوزیا و درنای خاکستری که در معرض خطر انقراض است شناخته شده است. این محیط آبی فرح‌بخش همچنین محل مهاجرت اردکهای غازنما و یکی از امیدهای پرندگان برای مهجرت به زیستگاه جدید است.