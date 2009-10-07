سرانه فضای سبز شهروندان رشتی 70 سانتی متر افزایش یافت

محمد رضا شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا پیش از سال 86 وسعت فضای سبز رشت یک میلیون و 299 هزار متر مربع بود که با توسعه و ساخت بوستانهای شهری این مقدار هم اکنون به یک میلیون و411 متر مربع افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: با توسعه فضای سبز شهری در رشت سرانه فضای سبز شهروندان رشتی دردو سال گذشته از دومتر و 30 سانتی متر به سه متر رسیده است.

این مسئول ادامه داد: شهر رشت 35 بوستان دارد که قدیمی ترین آنها پارک قدس است که بیش از 100 سال از ایجاد آن می گذرد و 14 هکتار وسعت دارد.

وی با اعلام اینکه امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز شهری موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست، افزود: شهرها به عنوان کانونهای متمرکز، فعالیت و زندگی انسانها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره ای جزء پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستمهای طبیعی ندارند.

شیرزاد بیان داشت: توسعه متوازن و متعادل و همه جانبه در شهرها امری است که باید مورد توجه قرار گیرد در همین راستا پیش بینی فضاهای سبز عمومی و تفریحی در شهرها از جمله اقداماتی است که در کنار سایر موارد توسعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی خاطر نشان کرد: در عصر حاضر بدلیل پیشرفتهای صنعتی و آلودگی های محیطی ناشی از این امر، افزایش بی رویه جمعیت شهرنشینی، فاصله گرفتن تدریجی و ناخواسته انسانها از طبیعت این نیاز را بیش از پیش روشن می سازد.