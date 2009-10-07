571 میلیون بشکه نفت در مناطق نفتخیز جنوب تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی آغاجریان افزود: این تولید بدون احتساب کاهش تکلیفی در قیاس با میزان نفت تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، یک درصد رشد داشته است ضمن اینکه میزان نفت تولید شده شش ماه نخست سال گذشته، 567 میلیون و 500 هزار بشکه بوده است.

آغاجریان گفت: طبق برنامه زمانبندی شده، تعمیرات اساسی بسیاری از واحدها و تاسیسات موجود، مخازن و خطوط انتقال در مناطق نفتخیز جنوب امسال انجام و در نتیجه آن افزون بر جبران کاهش تولید نفت، مقدار تولید نیز تثبیت می‌شود.

وی تصریح کرد: در نیمه نخست امسال به طور میانگین روزانه حدود سه میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام در حوزه های عملیاتی مناطق نفتخیز جنوب تولید شده است که از این میزان روزانه بیش از دو میلیون بشکه صادر و بقیه به تامین سوخت و تولید محصولات جانبی به عنوان خوراک تعدادی از پالایشگاه های کشور اختصاص داده شد.

آغاجریان بهره برداری صیانتی از مخازن و منابع نفت و گاز با استفاده از فناوری های نوین، شکوفایی توانمندی های مهندسی در زمینه تولید و رعایت قوانین بهینه سازی تاسیسات فرآورشی متناسب با نیازهای برنامه شده را از جمله اهداف مهم مدیریت تولید در مناطق نفتخیز جنوب برشمرد.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با 60 مخزن نفت و گاز حدود 80 درصد نفت کشور را تولید می‌کند. در محدوده عملیاتی این شرکت، 45 واحد بهره برداری، 19 واحد نمک زدایی، 16 کارخانه گاز و گاز مایع و 38 واحد تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز فعالیت دارد.