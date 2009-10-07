افزایش 14هزار مشترک گاز در خوزستان

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این مشترکان جدید در 6 ماهه نخست امسال به شبکه گاز طبیعی متصل شدند.



وی جمعیت بهره مند از شبکه گاز طبیعی در خوزستان را سه میلیون و 486 هزار نفر عنوان کرد و افزود: علاوه بر اینها هم اکنون گاز مورد نیاز 191 مشترک صنعتی و عمده از جمله نیروگاه های برق زرگان، رامین و آبادان و نیز پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) تامین می شود که بیشترین مصرف کنندگان گاز طبیعی به شمار می روند.



مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان همچنین از فعالیت 32 جایگاه CNG در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد سه جایگاه امسال راه اندازی شده و در زمان حاضر نیز تعداد 11 جایگاه تک منظوره و 21 جایگاه دو منظوره فعال در سطح این استان به خدمات رسانی و ارائه خدمات به خودروهای گاز سوز مشغول هستند.



افشین خاطر نشان کرد: برنامه ریزی برای احداث 39 جایگاه CNG تک منظوره و 52 جایگاه دو منظوره جزو برنامه آینده شرکت گاز خوزستان است که در حال پیگیری است.

وی ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با تحقق این برنامه ها شاهد ارایه خدمات و تسهیلات بهتر به مردم استان خوزستان باشیم.