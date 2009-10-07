غلامرضا آزدی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه روند تولید فیلم در سینمای ایران را سینمادارها تعیین می‌کنند، آنها فیلم‌هایی را نمایش می‌دهند که پربازیگر است و مگر در سینمای ایران چند چهره وجود دارد که بتواند روی فروش فیلم‌ها تاثیر بگذارد، نتیجه این می‌شود که فیلم‌ها برای تولید در انتظار بازیگرها می‌مانند.

وی ادامه داد: فیلمنامه و مقدمات تولید فیلم "به سوی آفتاب" آماده شده و امیدوارم بتوانم بازیگرهای مناسب فیلم را انتخاب کنیم. ادامه این روند مسیر فیلمسازی در سینمای ایران را دچار تغییر و تحول می‌کند، بازیگران بااستعداد را خانه‌نشین و خلاقیت را نابود می‌کند. به دلیل قدرتمند شدن سینمادارها دستمزد بازیگرها بالا رفته و تولید فیلم به دشواری انجام می‌شود.

"به سوی آفتاب" به تهیه‌کنندگی آزادی و کارگردانی فریال بهزاد داستانی خانوادگی دارد، فیلمنامه را غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشته و بهزاد آن را بازنویسی کرده است. فیلمبرداری این فیلم در اصفهان انجام می‌شود.