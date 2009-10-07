خرید گندم در خراسان رضوی از مرز یک میلیون تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد عبدوس ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان 740 هزار تن مربوط به استان خراسان رضوی، 214 هزار تن مربوط به خراسان شمالی و 47 هزار تن نیز مربوط به خراسان جنوبی است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی و غله منطقه استانهای خراسان گفت: برای این میزان گندم، سه هزار و 170 میلیارد ریال پرداخت شده که تمامی این پرداخت‌ها به روز صورت گرفته است.

عبدوس افزود: کار خرید تا پایان آذر ماه ادامه دارد و روزانه یک هزار و 500 تن گندم خریداری می‌شود.

وی میزان رشد تولید گندم در خراسان رضوی را، 12 درصد عنوان کرد و گفت: ظرفیت سیلوهای این استان 120 هزار تن است.

عبدوس ضمن تکذیب شایعه خرید گندم توسط دلالان تصریح کرد: با توجه به اینکه ما بالاترین قیمت را در کمترین زمان به تولید‌کنندگان می‌پردازیم، این موضوع بعید به نظر می‌رسد.

