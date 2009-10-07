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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۲۳

اکبر کرمی:

28 هزار نفر عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان هستند

28 هزار نفر عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان هستند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: در حال حاضر 28 هزار نفر از کودک و نوجوان استان همدان در رده های سنی 6 تا 16 سال به عضویت این مرکز در آمده اند.

اکبر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، اظهار داشت: تمامی این اعضا در مراکز ثابت و کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری استان همدان عضو هستند.

وی تصریح کرد: 35 مرکز فرهنگی و هنری در استان همدان فعالند که این تعداد شامل؛ 26 مرکز فرهنگی ثابت، 6 مرکز کتابخانه سیار و سه واحد پستی است.

کرمی یادآور شد: در این مراکز کلیه فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی برای کودکان و نوجوانان همدانی به اجرا در می آید.

وی احداث کتابخانه مریانج و همچنین احداث مرکز فرهنگی هنری شماره 2 شهرستان نهاوند را از جمله پروژه های در دست اجرا در این کانون برشمرد و افزود: طرح احداث کتابخانه مریانج توسط اداره نوسازی مدارس استان همدان اجرا می شود ضمن اینکه مقرر گردید دو طرح تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 960288

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