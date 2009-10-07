کاهش پیامهای 137 در شهریور امسال نسبت به شهریور 87

به گزارش خبرگزاری مهر، "شکرالله عنایتی" افزود: در شهریورماه امسال 87 هزارو 123 پیام در این مرکز ثبت و به عوامل اجرایی شهرداری ارجاع داده شده که تعداد پیامها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 4/13 درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که در شهریورماه امسال و سال گذشته بیشترین پیامها مربوط به موضوع جمع آوری خاک و نخاله بوده است عنوان کرد : در حوزه معاونت ها ،معاونت فرهنگی اجتماعی با موضوع طرح هبه بالاترین آمار تماسهای مردمی را در شهریورماه امسال داشته که در زمان مشابه سال قبل این آمار به معاونت حمل و نقل و ترافیک با موضوع افزایش تعداد اتوبوس ها اختصاص داشته است.

عنایتی در ادامه افزود : در شهریورماه امسال شهروندان منطقه 2 با موضوع نصب سطل زباله مخزن دار بالاترین آمار تماس ها را داشته اند که این آمار در شهریور سال گذشته مربوط به شهروندان منطقه 4 با موضوع جمع آوری خاک و نخاله بوده است.