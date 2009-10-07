اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دبیر هیئت فوتبال استان یزد گفت: دومین دوره مسابقات فوتبال لیگ دسته اول استان یادواره 200 شهید فوتبالیست با شرکت 13 تیم در قالب یک گروه و به صورت رفت و برگشت با انجام 156مسابقه به مدت شش ماه از روز پنج شنبه در ورزشگاه شهید پاکنژاد آغاز می‌ شود .

سیداحمد هاشمیه افزود: در این مسابقات تیم ‌های استقامت نوین یزد، کاشی عمارت میبد، مهرنگار مهریز، ابومسلم یزد، پرسپولیس تفت، آریا یزد، مصباح الهدی یزد، کشاورز اردکان، راه‌آهن یزد، میثاق سپاه تفت، پرسپولیس بهاباد، شاهد مهریز و شاهین تفت حضور دارند.

در پایان این رقابت‌ ها دو تیم اول و دوم به لیگ برتر استان راه خواهند یافت.

برگزاری هفته پنجم رقابت‌ های فوتبال قهرمانی لیگ برتر بزرگسالان استان یزد

هفته پنجم رقابت‌های قهرمانی لیگ برتر بزرگسالان استان یزد یادواره 200 شهید فوتبالیست در مناطق مختلف استان برگزار شد.

در دومین روز این رقابت ‌ها کاشی باستان میبد 3 بر 2 تیم سیمان مهریز را شکست داد. تیم ماشین‌ سازی کریمی میبد با 5 گل شاهد یزد را از پیش‌ رو برداشت.

تیم وحدت مجتمع کاشی میبد 2 بر1 بر تیم میکرو کیش مهریز غلبه کرد و تیم‌ های شهرداری زارچ و پیام کویر یزد به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

پیگیری مسابقات فوتبال دسته یک اردکان

مسابقات فوتبال دسته یک اردکان شب گذشته با برگزاری دو دیدار در ورزشگاه آزادی این شهر پیگیری شد.

در این مسابقات تیم عاصی ‌زاده 2 بر 1 تیم بخشداری عقدا را شکست داد و دیدار تیم‌ های هما و کارخانجات شیشه اردکان نیز با نتیجه مساوی یک بر یک پایان یافت.

این مسابقات با حضور 10 تیم به مدت دو ماه برگزار می ‌شود.