کتاب نویسنده هفت ساله زیر چاپ رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، این نویسنده کم سن و سال "بامداد رفعتی" نام دارد و تمام قصه‌های کتابش را خودش گفته و آنها را برای پدر و مادرش روایت کرده و آنها بعد از ضبط صدای فرزندشان، داستان‌های او را از نوار پیاده کرده و نوشته‌اند و اینک به شکل کتابی به زیر چاپ رفته است.

رفعتی متولد 1381 کرمان است و امسال به مدرسه رفته و در کلاس اول دبستانی در این شهر مشغول به تحصیل شده است.

عنوان کتاب این نویسنده خردسال "باران قرمز و 5 داستان دیگر" است که شامل 6 داستان کوتاه است. آناهیتا و خانه کج، کره زمین، دکتر فین ساز، کشف باران قرمز، گلی که بوی فرشته می‌داد و داستان خوشول عناوین داستان‌ها را شامل می‌شوند.

همه داستان‌های کتاب 30 صفحه‌ای بامداد رفعتی تصویرسازی شده‌اند و تا پایان ماه جاری توسط انتشارات دیبایه منتشر می‌شود.