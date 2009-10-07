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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

اختصاصی مهر/

کتاب نویسنده هفت ساله زیر چاپ رفت!

کتاب نویسنده هفت ساله زیر چاپ رفت!

در رویدادی نادر در ایران کتابی از یک پسربچه هفت ساله به زیر چاپ رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نویسنده کم سن و سال "بامداد رفعتی" نام دارد و تمام قصه‌های کتابش را خودش گفته و آنها را برای پدر و مادرش روایت کرده و آنها بعد از ضبط صدای فرزندشان، داستان‌های او را از نوار پیاده کرده و نوشته‌اند و اینک به شکل کتابی به زیر چاپ رفته است.

رفعتی متولد 1381 کرمان است و امسال به مدرسه رفته و در کلاس اول دبستانی در این شهر مشغول به تحصیل شده است.

عنوان کتاب این نویسنده خردسال "باران قرمز و 5 داستان دیگر" است که شامل 6 داستان کوتاه است. آناهیتا و خانه کج، کره زمین، دکتر فین ساز، کشف باران قرمز، گلی که بوی فرشته می‌داد و داستان خوشول عناوین داستان‌ها را شامل می‌شوند.

همه داستان‌های کتاب 30 صفحه‌ای بامداد رفعتی تصویرسازی شده‌اند و تا پایان ماه جاری توسط انتشارات دیبایه منتشر می‌شود.

کد مطلب 960294

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