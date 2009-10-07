65 گروه در طرح آمارگیری کلنیهای زنبور عسل در گیلان مشارکت دارند

حمید جهانسیر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح آمارگیران با مراجعه به زنبورستانها آخرین اطلاعات در زمینه مقدار تولید عسل، تعداد کندوها، سطح سواد زنبورداران و مناطق کوچ آنها را جمع آوری می کنند.

وی عنوان کرد: طرح آمارگیری از کلنی های زنبورعسل یک هفته ادامه دارد و اطلاعات جمع آوری شده در این طرح می تواند در زمینه برنامه ریزی های بهتر پرورش زنبور عسل و حمایت از زنبوداران موثر باشد.

این مسئول گفت: آمارگیری از کلنی های زنبور عسل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به اطلاعات دقیق، دارای اهمیت فراوان بوده و از مهمترین دست آورد های اطلاعات مدیریتی در روند توسعه این بخش از تولید کشاورزی است.

جهانسیر با اشاره به اینکه در زمان آمارگیری انتقال کلنی های زنبور عسل ممنوع است، یاد آورشد: گیلان 155 هزار کلنی زنبور عسل با سه هزار و 700 تن عسل در سال مقام سوم کشور را دارد.