گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به همراه حجت‌الاسلام سیدشکرالله‌ زندوی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان از اداره روابط‌عمومی این سازمان دیدن کرده و از نزدیک با فعالیتهای مختلف این اداره شامل واحد سمعی و بصری، مرکز اسناد سازمان تبلیغات اسلامی، سامانه اطلاع‌رسانی سازمان(اینترانت)، سایت اطلاع‌رسانی سازمان(ido)، واحد اخبار و اطلاعات و واحد انتشارات که شامل نشریاتی نظیر رخداد، بشری، بشری خانواده و بشری کودک و نوجوان و ویژه نامه های مختلف است، آشنا شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در سومین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی استان در رشت گفت: هیئات مذهبی نقش بسزایی را در روشنگری و ساماندهی نیروهای مومن و پیروان اهلبیت(ع) در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن برعهده دارند. حجت الاسلام جمال یاری خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی هیئات مذهبی یکی از شاخصترین و محوری‌ترین طرح ‌های سازمان تبلیغات اسلامی است که در راستای رسیدن به اهداف آن در اولویتهای این نهاد قرار گرفته است.

- فیلم مستند فعالیتهای مرکز اسناد سازمان تبلیغات اسلامی در اداره روابط عمومی این سازمان کلید خورد. شهرام نپوری زاده، نویسنده و کارگردان این مستند در خصوص شرح فعالیتهای مرکز اسناد سازمان عنوان کرد: این مستند که در روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی تولید می شود به طور مختصر به بررسی پیشینه آرشیو اسناد در ایران و همچنین به طور جامع به راه اندازی و نگهداری اسناد و مدارک سازمان تبلیغات اسلامی می پردازد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تحقق آرمانهای معنوی در نظام اسلامی منوط به استفاده از ابزارهای مناسب و منطبق با نیازهای جامعه به ویژه جوانان است. حجت الاسلام سیدفرج اله موسوی اطهر افزود: کشور ما دارای ظرفیتهای بالای انسانی برای توسعه مفاهیم دینی است و باید با بها دادن به این ذخایر ارزشمند انسانی از مفاهیم دینی در جهت ایجاد جامعه‌ای که بتواند به خوبی به تمام نیازهای افراد جامه عمل بپوشاند، بهره ببریم.

- گردهمایی روحانیون شهرستان آبیک قزوین با حضور روحانیون و جمعی از مسئولان در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزارشد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک در این مراسم گفت: اول باید خودمان آگاه باشیم تا بتوانیم جوانان را از جنگ نرم دشمن آگاه کنیم. حجت الاسلام سید جلال حسینی افزود: یکی از بهترین شیوه های این مبارزه آموزش معارف اسلامی به نوجوانان وجوانان است.

- مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی همدان از برگزاری دوره های تخصصی قرآن کریم در آبان ماه سال جاری در استان همدان خبر داد. غلامرضا فرهادی مژده با بیان اینکه این دوره تخصصی شامل قرائت و مفاهیم قرآن کریم است، افزود: برگزاری دوره های آموزش ترجمه، تفسیر قرآن، طرح نسیم حیات، دوره های تربیت معلم قرآن کریم از دیگر برنامه های دوره تخصصی قرآن کریم است.

- سرپرست اداره تبلیغات اسلامی چناران خراسان رضوی ضمن بازدید از روستای رادکان، برنامه های ماه رمضان را در این روستا ارزیابی و بررسی کرد. حجت الاسلام بخشی در این بازدید ضمن دیدار و گفتگو با روحانی مستقر مردم، مسئولان و معتمدین این روستا بر اهمیت فعالیتهای قرآنی به ویژه جلسات تفسیر تاکید کرد. سرپرست اداره تبلیغات اسلامی چناران در ادامه از خانه عالم در حال ساخت این روستا بازدید کرد.

- مدیر مسئول قرآنی بیت النور جامع و عترت استان هرمزگان از افتتاح اولین دارالقرآن نابینایان در روستای رضوان بندرعباس خبر داد. رضا ساعد افزود: اولین مرکز دارالقرآن نابینایان در روستای رضوان فعالیت خود را آغاز کرده است. وی همچنین از افتتاح چندین مرکز دارالقرآن برای نابینایان در سطح استان خبر داد و افزود: از 22 مهرماه این مراکز فعالیت خود را در سطح استان هرمزگان آغاز خواهند کرد. این مسئول یکی از برنامه های این مراکز را آموزش قرآن عنوان و خاطرنشان کرد: تشکیل خوابگاه و ارائه خدمات آموزشی نیز در این مراکز انجام می پذیرد.