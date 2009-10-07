فرماندار اهر خواستار اختصاص اعتبار محرومیت زدایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، صفر اصغری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: از مسئولان استانی می خواهیم تا مستندی ازآخرین وضعیت شهرستان با توجه به واقعیتهای موجود در این شهرستان تهیه و به هیئت وزیران منعکس شود تا بلکه این بخش به لحاظ داشتن محرومیت در بسیاری از بخشها جزو بخشهای محروم کشور منظور شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم اختصاص اعتبار ویژه محرومیتزدایی و توازن منطقهای بهاین شهرستان افزود: تنها در این صورت است که به تدریج با اجرای پروژههای مورد نیاز در بخش مرکزی اهر از این منطقه رفع محرومیت خواهد شد.
اصغری تصریح کرد: بخش مرکزی شهرستان اهر یکیاز بخشهای محروم و کمتر توسعه یافته استان آذربایجان شرقیو کشور است و در حال حاضر بسیاری از روستاها و مناطق قشلاقی به لحاظ زیر 20 خانوار بودن از ابتداییترین خدمات مورد نیاز از قبیل آب شرب، راه، مدرسه و خانه بهداشت و... ساکنان روستاها و مناطق عشایری محروم هستند.
فرماندار اهر اظهار داشت: هماکنون در سطح شهرستان اهر در مناطقروستایی و عشایری بیش از 800 کیلومتر راه مالرو و یا جیپرو وجود دارد و هماکنون مردم روستاها و مناطق عشایر نشین از نظر رفت و آمد به مرکز شهرستان با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
وی همچنین اعتبارات نگهداری و توسعه در بخشآب و فاضلاب روستایی را ناکافی خواند و خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای تامین آب شرب روستاییان منطقه شد.
فرماندار اهر افزود: نگهداری تاسیسات موجود برایاستفاده بهینه از آنها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است چرا که تامین آب شرب روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان و حاشیهنشینی در شهرها از دغدغههای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی افزود: با توجه به بررسیهای به عمل آمده وبراساس تجربیات سالهای قبل هزینه نگهداری تاسیسات آبرسانی در روستاها حدود 520 هزار ریال برای هر خانوار به طور متوسط است که این رقم با توجه به برخی پارامترها تا 600 هزار ریال افزایش مییابد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از 4میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار در سال جاری، برای پاسخگویی به نیاز مشترکان و خدماترسانی بهتر و مناسبتر به این عزیزان نیاز است، از مسئولان استانی خواست ردیف خاصی برای تامین اعتبار مذکور در نظر بگیرند.
اصغری، در پایان با انتقاد از عدم آغاز عملیات اجرایی استادیوم 5 هزارنفری توسط تربیت بدنی که از مصوبات سفردورئوم ریاست جمهوری است، براجرا و عملی شدن این طرح و تسریع در توسعه پارک جنگلی فندقلو و ایجاد پارک حیات وحش از سوی محیط زیست استان تأکید کرد
وی همچنین گفت: متأسفانه علیرغم وعده مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در بهره برداری ازکاروان سرای شاه عباسی گردنه گوئجه بل و خانه قاسم خان اهری جهت ایجاد نمایشگاه دائمی این سازمان در اهر تاکنون عملی نشده و نارضایتی مردم منطقه را فراهم کرده است.
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