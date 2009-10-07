گفتگوی نمایندگان و رئیس جمهور درباره هدفمند کردن یارانه ها و مذاکرات خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این جلسه با تشریح آخرین اوضاع ایران و جهان در عرصه های گوناگون تصریح کرد : امروز به لطف خداوند متعال ، جمهوری اسلامی ایران از استحکام ملی و عزت و اقتدار چند برابری نسبت به گذشته در عرصه های مختلف برخوردار است .



احمدی نژاد هدفمند کردن یارانه ها را مهمترین طرح اقتصادی بعد از انقلاب و مقدمه اصلاح دیگر بخش ها و شکوفایی و پیشرفت کشور دانست و تاکید کرد: تسریع در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به نفع همه آحاد ملت به ویژه محرومان و اجتناب ناپذیر است و در این راستا امروز دولت از آمادگی کامل برای اجرای صحیح طرح هدفمند کردن یارانه ها و دیگر بخش های طرح تحول اقتصادی با همکاری مجلس شورای اسلامی برخوردار است .



رئیس جمهور با بیان اینکه همه خادمان مردم در دولت و مجلس شورای اسلامی برای برافراشته ماندن پرچم عدالت ، توحید ، برادری و عزت تلاش می کنند، تاکید کرد : امروز باید متحد تر و دلگرمتر از گذشته برای تعالی ، پیشرفت و ساختن ایران اسلامی تلاش کرد.



پیش از سخنان احمدی نژاد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سخنانی مذاکرات اخیر ایران و 1+5 در ژنو و سفر رئیس جمهور به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را مایه افتخار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمردند و خواستار ادامه سفرهای استانی دولت ، تسریع در اجرای مصوبات سفرهای استانی و فراگیری سلامت و آموزش عمومی در سطوح عالی شدند.