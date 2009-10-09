کمانداران ایران با ترکیب کامل در رقابتهای آسیایی اندونزی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها از 24 آبان ماه تا اول آذرماه در شهر "بالی" اندونزی برگزار خواهد شد که کمیته فنی تیم‌های ملی تیروکمان ایران در تصمیم گیری جدید خود قصد اعزام تیم ایران با ترکیب کامل 16 تیرانداز در دو بخش زنان و مردان و کمان کامپوند و ریکرو را دارد.

رقابتهای قهرمانی تیراندازی باکمان آسیا بعد از رقابتهای قهرمانی جهان یکی از بزرگترین رویدادهای این رشته محسوب می‌شود. این مسابقات هر دوسال یکبار برگزار می‌شود که تیم ایران در دوره قبل این دیدارها(سال 2007- چین) موفق به کسب عنوان قهرمانی در کمان کامپوند مردان(تیمی) و کسب عنوان بهترین تیرانداز فنی توسط رضا زمانی نژاد در همین کمان شده بود.

همچنین در این مسابقات سکینه قاسم پور در کمان کامپوند زنان یازدهم و در بخش تیمی به همراه دو هم تیمی خود نهم شد. در بخش ریکرو مردان نیز میلاد وزیری بیست و سوم شد. تیم ریکرو مردان در رقابتهای قهرمانی آسیا در چین به عنوان پانزدهم دست یافت. در کمان ریکرو زنان هم نجمه آبتین در مکان سی و دوم ایستاد و تیم ایران هفدهم شد.

مرحله جدید اردوهای تیم ملی تیروکمان ایران درحالی از ابتدای هفته جاری در تهران آغاز شده است که تیراندازان خود را برای حضور در دو مسابقه مهم بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام و مسابقات قهرمانی تیروکمان آسیا آماده می‌کنند.

فدراسیون تیروکمان کشورمان امیدوار است تیراندازان جوان کشورمان بتوانند در شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا در اندونزی نتایج بهتری را نسبت به دوره قبل این بازیها کسب کنند.