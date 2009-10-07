به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا افخمی استاد دانشگاه اسکس انگلستان طی مقاله ای به همایش "اسلام هراسی پس از یازدهم سپتامبر" عنوان کرد: امروزه پدیده اسلام هراسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی سیاسی در سطح بین الملل جای خود را در مباحث دانشگاهی و گزارشهای ملی کشورها باز کرده است .

این پدیده که درباره جوامع غیرمسلمان به ویژه اروپا و آمریکا در مواجهه با اقلیت مسلمان ساکن در آن مطرح است به دلایل متعدد هم از منظر کشورهای غربی و هم از منظر کشورهای مسلمان دارای اهمیت است .

وی یادآور شد: برای کشورهای غربی با توجه به جمعیت رو به افزایش مسلمانان هرگونه تنش و از خودبیگانی مسلمانان ساکن که به تبع سیاستها یا احساسهای ضد اسلامی پدید می آید حائز اهمیت است .

افخمی اعلام کرد: از منظر کشورهای اسلامی افزون بر نیاز به حمایت از هم کیشان مسلمان، از نظر سیاسی حرفه مناسبی برای پاسخگویی به فشارهای غرب در خصوص نقص حقوق بشر در کشورهای اسلامی به دست می دهد .

وی با اشاره به اینکه اسلام هراسی در واقع ادامه و شکل نوین پدیده قدیمی نژادپرستی و ضدیت با خارجیان در دنیای غرب است، افزود: این امر زمانهای مختلف به شکلهای گوناگون به منصه ظهور رسیده و در این میان نهادهای مدنی غربی در امر مبارزه با پدیده اسلام هراسی ناکام بوده اند .