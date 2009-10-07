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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

شواری سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر تشکیل شد

شواری سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر تشکیل شد

اولین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر روز گذشته در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور محمدعلی خبری(دبیر جشنواره موسیقی فجر و مدیرکل دفتر موسیقی) و تعدادی از استادان موسیقی برگزار شد دوره های قبلی جشنواره موسیقی فجر مورد بررسی قرار گرفت.

 

همچنین در این جلسه حاضران با ارائه نظراتی درباره گروه های حاضر در جشنواره موسیقی فجر، بر کیفیت آثار و سطح گروه های شرکت کننده و لزوم حضور گروه های جوان تاکید کردند.

 

بنا بر این گزارش، از این پس قرار است جلسات شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر هر دو هفته یک بار برگزار شود.

 

یاد آور می شود، بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 7 تا 14 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 960304

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