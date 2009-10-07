داودنژاد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نام این فیلم برخلاف اخبار منتشر شده "مرهم" است و برای شروع کار منتظر رضا شیخی مدیر فیلمبرداری هستیم که مشغول کار در پروژه دیگری است. امیدوارم تا دو روز دیگر فیلم را کلید بزنیم. فیلمبرداری این فیلم در تهران و شمال انجام می‌شود.

در "مرهم" طناز طباطبایی، رضا داودنژاد، علیرضا داودنژاد، احترام‌السادات حبیبیان و جمعی از نابازیگران ایفای نقش می‌کنند. داودنژاد این فیلم را با سرمایه‌‌گذاری مؤسسه رسانه‌های تصویری می‌سازد.

داودنژاد فیلم‌های سینمایی "نیاز"، "بچه‌های بد"، "هوو"، "هشت پا"، "تیغ‌زن" و... را کارگردانی کرده است.