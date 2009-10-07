نیمی از خسارات بلایای طبیعی در کشور ناشی از سیل بوده است

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از 41 مورد بلایای طبیعی رخ داده در دنیا تاکنون 31 مورد در کشور رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه بیش از نیمی از خسارات بلایای طبیعی ناشی از سیل بوده است، عنوان کرد: در کشور ما 70 درصد از اعتبارات سالانه ستاد حوادث غیر مترقبه صرف خسارات ناشی از سیل شده است.

دبیر کمیته سیل و طغیان رود خانه های استان لرستان با بیان اینکه بیش از 43 سیلاب تاکنون در ایران رخ داده است، خاطر نشان کرد: وقوع سیلاب در کشور از رشد 250 درصدی برخوردار بوده است.

میرزایی با اشاره تلفات سیل در کشور، یادآور شد: متاسفانه سالیانه تعداد 135 نفر در اثر وقوع سیلاب در کشور جان خود را از دست می دهند.