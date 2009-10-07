خادمان نشر و کتاب در چهارمحال و بختیاری تجلیل می شوند

داریوش رضوانی عنوان کرد: هدف این فراخوان معرفی آثار برتر کتب در موضوعات دین، ایثار و شهادت، توسعه استان و تعلیم و تربیت است.

وی افزود: این فراخوان جهت معرفی ناشرین برتر، اهداکنندگان کتاب، کتاب داران و اعضای عمومی کتابخانه ها است.

رضوانی با اشاره به اینکه علاقه مندان در زمینه نشر کتاب تا 10 آبان ماه سال جاری فرصت دارند تا آمادگی خود جهت شرکت در فراخوان به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار و محال و بختیاری اعلام کنند.

وی خاطر نشان کرد: پایان این فراخوان در 23 آبان ماه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرکرد برگزار خواهد شد.