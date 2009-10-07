صادرات غیر نفتی گیلان افزایش یافت

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی استان گیلان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 36 درصد و از نظر ارزش هشت درصد رشد را نشان می ‌دهد.

وی عنوان کرد: در شش ماهه اول سال جاری 340 هزار و 747 تن انواع کالاهای غیرنفتی شامل انواع خشکبار، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و ملامین، مواد معدنی، شیشه و آیینه و محصولات صنعتی و ارزش 175میلیون و 085هزار و 637 دلار به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع کل صادرات غیرنفتی استان در این مدت مقدار 10هزار و 54 تن کالا به ارزش 14 میلیون و 886 هزار و 886 دلار بصورت تجارت چمدانی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی و ارزشی بترتیب 31 و 49 درصد رشد داشته است.