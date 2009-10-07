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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۹

صادرات غیر نفتی گیلان افزایش یافت

صادرات غیر نفتی گیلان افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان از افزایش هشت درصدی صادرات غیر نفتی استان طی شش ماهه سال جاری نسب به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان صادرات کالاهای غیرنفتی استان گیلان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 36 درصد و از نظر ارزش هشت درصد رشد را نشان می ‌دهد.

وی عنوان کرد: در شش ماهه اول سال جاری 340 هزار و 747 تن انواع کالاهای غیرنفتی شامل انواع خشکبار، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و ملامین، مواد معدنی، شیشه و آیینه و محصولات صنعتی و ارزش 175میلیون و 085هزار و 637 دلار به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع کل صادرات غیرنفتی استان در این مدت مقدار 10هزار و 54 تن کالا به ارزش 14 میلیون و 886 هزار و 886 دلار بصورت تجارت چمدانی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی و ارزشی بترتیب 31 و 49 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 960314

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