4498 نفر کرمانی در اثر تصادفات رانندگی کشته و زخمی شده اند

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در شش ماه ابتدایی سال جاری بیش از چهار هزار و 498 نفر در تصادفات رانندگی در استان کرمان کشته و زخمی شده اند.

وی عنوان کرد: از این تعداد 498 نفر از حادثه دیدگان جان خود را از دست داده اند و بیش از چهار هزار نفر نیز مجروح شده اند.

سردار اسحاقی با اشاره به حجم بالای تصادفات در محورهای فرعی و روستایی کرمان گفت: برخی افراد عدم حضور پلیس در معابر فرعی را دلیلی بر انجام تخلف های رانندگی بخصوص سرعت غیر مجاز می دادند که نتیجه ای جز تصادف به همراه ندارد.

وی از نصب دوربین های کنترل ترافیک در سطح شهر کرمان و برخی معابر بین شهری از جمله جاده کرمان - باغین اشاره کرد و گفت: با نصب این دوربین ها رانندهای حادثه ساز شناسایی و مجازات می شوند.

رئیس پلیس کرمان افزود: نزدیک به 51 درصد از جان باختگان تصادفات کرمان در معابر روستایی و فرعی استان دچار حادثه شده اند.

وی افزود: تنها در 16 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری هزار و 564 نفر در محور های مختلف استان جان خود را از دست داده اند.

سردار اسحاقی بر لزوم رعایت مقررات رانندگی توسط مردم تاکید کرد و گفت: باید این فرهنگ را از سنین پائین اجتماع در جامعه تبیین کنیم.

وی افزود: اکثر کشته شدگان حوادث رانندگی مرد و سرپرست خانوار هستند که در نتیجه عواقب اجتماعی و اقتصادی فراوانی را به جامعه تحمیل می کند.