پنج شعبه بانک توسعه تعاون در استان سمنان فعال است

حسن غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در استان سمنان در پنج ماهه امسال 35 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در دولت نهم 16 برابر افزایش یافته است، گفت: در 14 سال فعالیت این صندوق 495 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود در دوره چهارساله دولت نهم این رقم به 13 هزار و 140 میلیارد ریال رسید .

به گفته وی، در دولت نهم در استان سمنان نیز 217 میلیارد ریال تسهیلات توسط این صندوق در اختیار متقاضیان قرار گرفته است .

غفاری با بیان اینکه 70 درصد تسهیلات در اختیار تعاونیها و بقیه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، گفت: تسهیلات پرداختی در بخشهای مختلف کشاورزی، مسکن و عمران، بازرگانی، صنعت و معدن و خدمات بوده است .

وی از تبدیل وضعیت صندوقهای تعاون به شعب بانک توسعه تعاون خبر داد و افزود: از اول شهریورماه کلیه شعب این صندوق در استان سمنان به شعب بانک توسعه تعاون تغییر یافته اند .