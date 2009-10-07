  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

تری:

انگلستان هنوز به بکهام نیاز دارد

انگلستان هنوز به بکهام نیاز دارد

کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان گفت دیوید بکهام می تواند نقش تعین کننده ای در رقابت های جام جهانی 2010 برای این تیم ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان تری در گفتگو با "ذیس ایز لاندن" اظهار داشت: او (بکهام) نقش پررنگی در تیم دارد. بکهام همیشه حس خوبی به من و دیگران در تیم می دهد. عملکرد این بازیکن چه با لباس گالکسی و چه با لباس میلان همواره درخشان بوده ضمن اینکه برای انگلستان هم بسیار خوب بازی کرده است.

وی افزود: بکهام چه به عنوان بازیکن ذخیره و چه بازیکن ثابت همواره عالی بازی می کند. او بسختی تمرین می کند و یک الگو برای همه بازیکنان در تیم ما به شمار می آید. او همچنین در بین دو نیمه توصیه های خوبی به بازیکنان می کند و نقشی کلیدی ایفا می کند.

دیوید بکهام 34 ساله تا به حال 114 بار با پیراهن تیم ملی انگلستان به میدان رفته است.

کد مطلب 960319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها