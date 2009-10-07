انگلستان هنوز به بکهام نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جان تری در گفتگو با "ذیس ایز لاندن" اظهار داشت: او (بکهام) نقش پررنگی در تیم دارد. بکهام همیشه حس خوبی به من و دیگران در تیم می دهد. عملکرد این بازیکن چه با لباس گالکسی و چه با لباس میلان همواره درخشان بوده ضمن اینکه برای انگلستان هم بسیار خوب بازی کرده است.

وی افزود: بکهام چه به عنوان بازیکن ذخیره و چه بازیکن ثابت همواره عالی بازی می کند. او بسختی تمرین می کند و یک الگو برای همه بازیکنان در تیم ما به شمار می آید. او همچنین در بین دو نیمه توصیه های خوبی به بازیکنان می کند و نقشی کلیدی ایفا می کند.

دیوید بکهام 34 ساله تا به حال 114 بار با پیراهن تیم ملی انگلستان به میدان رفته است.