دستگاه حفاری دریایی شهید مدرس در جزیره کیش رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دستگاه حفاری دریایی شهید مدرس در چارچوب قراردادی به مبلغ نزدیک به 89 میلیون یورو میان شرکت ملی حفاری ایران (NIDC) با شرکت نفت و گاز پارس (POGC) برای حفاری 17 حلقه چاه نفت و گاز در میدان گازی پارس شمالی فصل جدید فعالیت خود را آغاز می کند.

این دستگاه که از دستگاه های منحصر به فرد حفاری دریایی در خلیج فارس به شمارمی رود، با هدف حضور فعال در پروژه های بین المللی و پاسخگویی به نیاز داخلی به خصوص در حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق دریایی پارس جنوبی و شمالی و لزوم بهره برداری از مخازن مشترک در خلیج فارس، بازسازی، نوسازی و ارتقاء کیفی یافته و به آخرین فناوری روز جهان تجهیز شده است.

از جمله موارد بازسازی کیفی و ارتقای این دستگاه می توان نصب گرداننده فوقانی (تاپ درایو)، نصب دو دستگاه چرثقیل با تناژ بالا، نصب دستگاه تصفیه گل و سیال حفاری ، ارتقای توان دکل حفاری از 750 هزار به یک میلیون پوند، تعمیرات اساسی شیرهای فوران گیر، تعویض و نصب دراورکس و نصب سامانه های مخابراتی را نام برد.



نوسازی 65 درصد کل دستگاه به وزن 650 تن، تعویض تمام کابل های الکتریکی، نصب ماشین آلات جدید شامل ژنراتور موتورها و برق اضطراری، اتاق کنترل، تجهیزات ایمنی پیشرفته، اتاق های خوابگاهی و اردوگاهی، تعویض موتورها و نصب دستگاه آب شیرین کن، ارتقا باند هلی کوپتر و رنگ آمیزی 100 درصدی دستگاه، از دیگر موارد انجام شده روی این دستگاه حفاری دریایی است.

با تحقق بخش عمده از بازسازی کیفی و ارتقای دستگاه حفاری دریایی شهید مدرس، این دستگاه موفق به اخذ گواهینامه DNV با آخرین روش‌های جدید در دریا مطابق با استانداردهای بین المللی شد.

این دستگاه هم اکنون به یکی از پیشرفته ترین دستگاه های حفاری دریایی مبدل شده و قادر است برای سال‌های متمادی در پهنه نیلگون خلیج فارس کلیه برنامه های حفاری مورد نیاز واحدهای متقاضی را تحقق بخشد.



این دستگاه با نرخ روزانه یک صد هزار دلار در خلیج فارس می تواند با کارکردی 18 ماهه تمام هزینه های بازسازی، نوسازی و ارتقاء کیفی خود را مستهلک سازد.

شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون افزون بر دستگاه حفاری شهید مدرس، دو دستگاه حفاری ملکی دیگر به نام های دستگاه حفاری شهید رجایی و مورب (ابوذر) در خلیج فارس دارد و برای حفاری در فازهای 9 و 10 پارس جنوبی از دو دستگاه استیجاری استفاده می کند.

در آئین رونمایی دستگاه حفاری دریایی شهید مدرس، مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت ملی حفاری ایران، جمعی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، استانداران هرمزگان و خوزستان، مدیر عامل منطقه آزاد کیش و تعدادی از مسئولان محلی حضور داشتند.